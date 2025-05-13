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ВТБ и «Сбер» объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке

﻿﻿В апреле 2025 года создание дополнительного комитета подверглось критике со стороны президента. Банк ВТБ объявил, что с 12 мая 2025 года отменит комиссии, взимаемые застройщиками при выдаче льготных жилищных кредитов.

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