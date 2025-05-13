ВТБ и «Сбер» объявили об отмене комиссий для застройщиков по льготной ипотеке

В апреле 2025 года создание дополнительного комитета подверглось критике со стороны президента. Банк ВТБ объявил, что с 12 мая 2025 года отменит комиссии, взимаемые застройщиками при выдаче льготных жилищных кредитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Квартиранты теперь смогут прописывать детей в снимаемом жилье без согласия собственников квартир
- Бомбардиро Крокодило, Ларили Ларила, Шпиониро Голубиро и другие: как бренды использовали тренд на итальянских ИИ-животных и где его повторить
- День 1170: Еврокомиссия намерена принять 17 пакет санкций в отношении России к 20 мая 2025 года
Свежие комментарии