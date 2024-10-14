Ангарчанина отправили под суд за организацию наркопритона

В Ангарске перед судом предстанет мужчина, организовавший в съемной квартире наркопритон. Еще в мае полиция фиксировала случаи, что к мужчине приходили гости, чтобы там они употребляли запрещенные вещества.
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