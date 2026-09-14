"БКС": продажа выручки экспортерами будет влиять на курс рубля в ближайшее время

Курс рубля в ближайшее время будет зависеть от объемов продажи валютной выручки экспортерами, бюджетного правила, потребности России в импорте и геополитическая обстановка.
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