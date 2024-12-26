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Утренняя зарядка ´Заряд бодрости и настроения´.

Утренняя зарядка ´Заряд бодрости и настроения´.

О пользе зарядки знают все от мала до велика, но лишь немногие выполняют ее регулярно. И совершенно напрасно, ведь утренняя зарядка заряжает энергией на целый день, развивает мышцы и формирует красивое тело, способствует оздоровлению организма, укрепляет иммунитет, дарит хорошее настроение.

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