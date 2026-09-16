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Вызванные в школу из-за драки детей отцы сошлись в схватке друг с другом

Вызванные в школу из-за драки детей отцы сошлись в схватке друг с другом

РЕН ТВ Во Владивостоке родители подрались в школе после конфликта учеников.По данным РЕН ТВ, две девочки во время перемены устроили в коридоре кулачный бой из-за мальчика и на глазах сверстников избивали друг друга.

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