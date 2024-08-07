В отделении реабилитации в Лысковской ЦРБ завершился капитальный ремонт

В Лысковской ЦРБ завершился ремонт терапевтического отделения и зоны приема пациентов. Работы проводились в рамках федерального проекта "Модернизация первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".
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