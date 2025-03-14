«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу

Александр Салтановский

"Уже 57% американцев считают, что Дональд Трамп слишком непредсказуем в своих действиях" А как можно предсказать действия шизофреника, надо или самому быть шизой или с пелёнок изучать эту тему, да и то, думаю трудно будет спрогнозировать последствия от действий исследуемого пациента!