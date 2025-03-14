«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу

Политнавигатор В России и на Украине обсуждают ответ Путина на перемирие Сегодняшний ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о возможном перемирии ставит Россию на одну сторону с США по отношению к Украине.
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