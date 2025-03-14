«Путин выставил жёсткий счёт»: хотите мир? Придётся платить — условия России не понравятся Западу

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;Уже 57% американцев считают, что Дональд Трамп слишком непредсказуем в своих действиях&quot; А как можно предсказать действия шизофреника, надо или самому быть шизой или с пелёнок изучать эту тему, да и то, думаю трудно будет спрогнозировать последствия от действий исследуемого пациента!
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alik3456 Джексон
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ВВ
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