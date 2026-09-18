NASA выбрало SpaceX для запуска гамма-детектора StarBurst

Детектор для охоты за гамма-всплесками от слияния нейтронных звёзд будет отправлен в космос на Falcon 9 NASA заключило со SpaceX контракт на запуск миссии StarBurst — небольшого детектора для изучения слияний нейтронных звёзд и природы коротких гамма-всплесков.