NASA выбрало SpaceX для запуска гамма-детектора StarBurst

Детектор для охоты за гамма-всплесками от слияния нейтронных звёзд будет отправлен в космос на Falcon 9 NASA заключило со SpaceX контракт на запуск миссии StarBurst — небольшого детектора для изучения слияний нейтронных звёзд и природы коротких гамма-всплесков.
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