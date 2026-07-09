Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине росс.
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Reuters: удары ВСУ вглубь РФ лишь усилили решимость Москвы дать жёсткий ответ Усиление и масштабирование ударов украинской армии по объектам в глубине росс.
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