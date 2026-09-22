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Русская весна

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Нанесена новая серия ударов по логистике и портовой инфраструктуре Одессы — Минобороны (ФОТО)

Нанесена новая серия ударов по логистике и портовой инфраструктуре Одессы — Минобороны (ФОТО)

Нанесена новая серия ударов по логистике и портовой инфраструктуре Одессы, сообщают Минобороны. БПЛА поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия».

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