Нанесена новая серия ударов по логистике и портовой инфраструктуре Одессы — Минобороны (ФОТО)

Нанесена новая серия ударов по логистике и портовой инфраструктуре Одессы, сообщают Минобороны. БПЛА поразили логистические центры «Пальма» и «Новая линия».
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