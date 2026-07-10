Электронный ручник на ходу: экстренный инструмент или скрытая угроза?

Помню свой первый автомобиль с электронным стояночным тормозом. Это была смесь восторга от освободившегося пространства на центральном тоннеле и лёгкого недоверия к маленькой клавише, заменившей привычный рычаг.
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