Водила
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Водила

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Электронный ручник на ходу: экстренный инструмент или скрытая угроза?

Электронный ручник на ходу: экстренный инструмент или скрытая угроза?

Помню свой первый автомобиль с электронным стояночным тормозом. Это была смесь восторга от освободившегося пространства на центральном тоннеле и лёгкого недоверия к маленькой клавише, заменившей привычный рычаг.

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