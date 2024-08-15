Израильский десант — круче «ортодоксов», но и это в прошлом Не без Торы в руках На Святой земле вообще-то принято вечно кому-то делать поблажки, кого-то жалеть, кого-то холить и лелеять.
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Израильский десант — круче «ортодоксов», но и это в прошлом Не без Торы в руках На Святой земле вообще-то принято вечно кому-то делать поблажки, кого-то жалеть, кого-то холить и лелеять.
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