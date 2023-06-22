Военное обозрение

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Что там, под крылом у МиГ-29?

Что там, под крылом у МиГ-29?

Наши соседи соорудили «новыну», да так, что даже западные издания, увидев снимок на официальном Твиттере ВВС Украины, начали задавать тот же вопрос: «А это зачем такое?».

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