Подтопление объезда аварийного моста парализовало трассу Артём-Находка

Движение по трассе Артём - Находка - порт Восточный парализовано в районе города Фокино — река из-за ночного дождя вздулась и хлынула в низину, затопив объезд аварийного моста между Домашлино и Руднево, сообщает PRIMPRESS.
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