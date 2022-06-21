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Суд оставил под арестом экс-замглавы Росприроднадзора Митволя несмотря на то, что он стал сотрудничать со следствием

Суд оставил под арестом экс-замглавы Росприроднадзора Митволя несмотря на то, что он стал сотрудничать со следствием

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест бывшего замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олега Митволя.

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