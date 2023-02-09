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Донохью об ожидании медали командного турнира Пекина-2022: «Гнев и неверие остаются до сих пор. Но все длится так долго, что уже потеряло значимость»

Бывший американский фигурист Захари Донохью, выступавший в дуэте с Мэдисон Хаббелл, рассказал об ожидании олимпийской медали за командный турнир в Пекине-2022.

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