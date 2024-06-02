Артисты фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО провели концерт для танкистов в зоне СВО

Концертная программа состояла из множества современных патриотических музыкальных произведений и всем известных песен времен Великой Отечественной войны, а также инструментальных номеров, исполненных на скрипке.
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