Золото старое и новое: драгметалл и биткоин взлетели в цене

В начале декабря курсы биткоина и золота на биржах взлетели одновременно. Драгоценный металл достиг исторического максимума, тогда как самая популярная криптовалюта показала лучший результат с зимы 2022 года.
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