Океанские электроботы «серых волков»

Ничто так не красит подлодку XVIII серии, как перекись водорода. Изначально ведомство гросс-адмирала Карла Дёница планировало порвать союзникам коммуникации при помощи лодок серии XVIII, с «двигателем Вальтера».
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