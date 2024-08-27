Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лестер» сыграет с «Транмер Роверс», «Эвертон» – с «Донкастером», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в среду

Во вторник «Лестер» сыграет с «Транмер Роверс», «Эвертон» – с «Донкастером». В среду «Вулверхэмптон» будет противостоять «Бернли», «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом», «Ноттингем Форест» – с «Ньюкаслом».