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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Загитова: «Факап, наверное, безызбежен. Каждый из нас хотя бы раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось»

– Что для вас провал – это что-то плохое, хорошее, неизбежное? – У нас очень необычная тема сегодняшнего дня.

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