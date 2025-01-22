Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви

После слов священнослужительницы, которая в ходе церковной службы в Вашингтоне призвала уважать мигрантов и сексуальные меньшинства, президент США Дональд Трамп потребовал от нее и Епископальной церкви публичных извинений.
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