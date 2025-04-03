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Царьград

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Челябинского депутата отдадут под суд за получение взятки

Челябинского депутата отдадут под суд за получение взятки

Подробности рассказали в Следственном комитете.Следственное управление СКР по Челябинской области завершило расследование уголовных дел в отношении депутата городского Собрания Троицка, совмещающего пост директора МУП "Троицкий банно-прачечный комбинат", и местного предпринимателя.

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