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Военное обозрение

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ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН

Эксперты из американского Института изучения войны считают, что Россия уже в ближайшем будущем сможет беспрепятственно закупать дальнобойные ракеты у Ирана, чтобы применять их в ходе СВО.

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