Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Безвиз с Вьетнамом и завоз индусов

Безвиз с Вьетнамом и завоз индусов

Безвиз с Вьетнамом и завоз индусовПутин подписал закон о безвизе с Вьетнамом. Пока до 15 октября 2027 года на 30 дней, но скорее всего его будут постоянно пролонгировать как это делалось после ввода безвиза с Китаем.

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