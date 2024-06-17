Пенсия «помахала ручкой»: теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать Евгения КомароваРоссия продолжает реализацию механизма пенсионной реформы, предполагающего постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых.
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