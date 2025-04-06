У РЖД и грузов — несовместимость. Спасению угля не подобрали сценарий. Возврат билетов прирастёт сбором. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было обсуждение приоритета для топливных грузов на железной дороге, потери угольной отрасли, оценённые в 2 трлн рублей, и внесение ГТЛК аванса на строительство поездов для ВСМ.
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