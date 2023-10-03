СБУ задержала мэра города Сумы при получении взятки в размере $38 тысяч

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мэра украинского города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (около $38 тысяч), говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.