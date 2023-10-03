smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "оптимальный возраст для рождения первого ребенка – от 18 до 25 лет. " Только замуж у многих получается выйти в 28-30..Самарский врач Ду...
  • лина любимцева
    КАКИЕ "правила", когда на электросамокатах носятся 9-10 летние дети, на бешеной скорости. По двое-трое на одном элект...Минтранс Подмоско...
  • лина любимцева
    Тоже, "новость"... А в 2023 году рубль не просел? Еще КАК и еще  НЕОДНОКРАТНО!!... Под Набиуллиной ВСЕ "проседает"......Экономист Коган с...

СБУ задержала мэра города Сумы при получении взятки в размере $38 тысяч

СБУ задержала мэра города Сумы при получении взятки в размере $38 тысяч

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мэра украинского города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (около $38 тысяч), говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх