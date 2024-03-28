В Татарстане готовятся к «большой воде»

По словам спасателей, они готовы к различным чрезвычайным ситуациям в республике.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Снег начал активно таять в Татарстане в последних числах марта, когда установилась плюсовая температура.
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