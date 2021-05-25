Тюремные университеты: как йога спасает зэка

И в жару, и в холод. Благодаря ежедневной практике йоги я не болел там, где болеть — это умирать. Зимой йога грела меня, когда я должен был бы замёрзнуть, и остужала в летнее пекло, когда то тут, то там на асфальтовом плацу падали в обморок люди.