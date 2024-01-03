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В Красноярске пропал воспитанник молодежки ЦСКА, игрок «Барнаула» Антон Петухов

В Красноярске пропал воспитанник молодежки ЦСКА, игрок «Барнаула» Антон Петухов

Форвард «Барнаула» Антон Петухов пропал в родном для него Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. 20-летний баскетболист перестал выходить на связь, о его местоположении неизвестно.

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