«Украина становится националистическим государством» В Дружковке — небольшом городе на Донбассе, находящемся под украинским контролем, 3 января переименовали очередную партию в 55 улиц в рамках так называемой «дерусификации».
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