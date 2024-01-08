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Кирилл Крок прокомментировал «отмену Вахтангова» Киевом в Донбассе

Кирилл Крок прокомментировал «отмену Вахтангова» Киевом в Донбассе

«Украина становится националистическим государством» В Дружковке — небольшом городе на Донбассе, находящемся под украинским контролем, 3 января переименовали очередную партию в 55 улиц в рамках так называемой «дерусификации».

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