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В Югре толпа кавказцев устроила самосуд над полицейским после ДТП

В Югре толпа кавказцев устроила самосуд над полицейским после ДТП

Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения на полицейского. Следователи начали проверку после ролика, который появился в соцсетях, на котором видно как представили Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины и совершить самосуд.

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