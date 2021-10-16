В Югре толпа кавказцев устроила самосуд над полицейским после ДТП

Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения на полицейского. Следователи начали проверку после ролика, который появился в соцсетях, на котором видно как представили Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины и совершить самосуд.
Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения на полицейского. Следователи начали проверку после ролика, который появился в соцсетях, на котором видно как представили Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины и совершить самосуд.
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