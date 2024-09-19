Россия и Индия ускорили заключение инвестиционного договора

Соглашение о поощрении и защите инвестиций договорились как можно скорее заключить официальные лица России и Индии, 18 сентября сообщает Hindustan Times со ссылкой на анонимных чиновников, знакомых с вопросом.
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