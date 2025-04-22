"Нужны правила игры". Депутат Госдумы Андрей Луговой о крипте, мигрантах и "возвращенцах"

Парламентарий уверен, что если зарубежные компании будут возвращаться в Россию, они должны заплатить в бюджет государства Закон об иноагентах достиг своей цели – их активность значительно упала, считает известный политик, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой.
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