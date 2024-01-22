18 января 2024 в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ прошло районное учебно-методическое объединение заместителей директоров по воспитательной работе по теме: ´Сотрудничество учащихся, педагогов и родителей как средство профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних´ .