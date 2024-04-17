«Граница между Россией и США»: историк Александр Петров — о значении Русско-американской конвенции 1824 года

17 апреля 1824 года министр иностранных дел Российской империи Карл Нессельроде и посланник США Генри Миддлтон подписали договор об определении границ в Северной Америке, известный также как Русско-американская конвенция.
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