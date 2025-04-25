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Как женщины переписывают правила в бизнесе и благотворительности – дискуссия прошла в рамках «Пасхального форума» в «ИнФинТехе»

Деловая дискуссия «Женский путь: Бизнес. Власть. Благотворительность» в рамках «Пасхального форума» объединила женщин-лидеров на площадке технопарка Корпорация «ИнФинТех», которая выступила соорганизатором мероприятия.

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