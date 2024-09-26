"РГ": Haval начал выпуск кроссоверов H3 в России

Российский завод компании Haval начал выпуск кроссоверов H3. Об этом сообщает "Российская газета". "Кроссовер повышенной проходимости Haval H3 начал производиться на заводе Haval в Тульской области", - сообщили редакции "РГ" в пресс-службе ООО "Хавейл Мотор Рус".
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