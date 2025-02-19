Захарова: закрытие Русского дома в Кишиневе навредит жителям Молдавии

ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала закрытие Русского дома в Кишиневе, заявив, что осуществление данной затеи больше всего навредит жителям Молдавии.
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