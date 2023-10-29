Почему Россия поддержала ХАМАС, а не Израиль – суть конфликта и причины

Зоя Копань

Палестинцы так же как и наше государство очень долго терпели, и перекрытие воды, света, по часам, 500 детей находятся в тюрьмах Израиля, грубое оттяпывание палестинских земель показушные сирены в Израиле, ну точь в точь как в Киеве когда приезжали высокогейные представители из Европы, постановочная Буча, а в Израиле постановочная картинка с отрезанием голов 40 младенцев!