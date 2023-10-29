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militaryarms

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Почему Россия поддержала ХАМАС, а не Израиль – суть конфликта и причины

Почему Россия поддержала ХАМАС, а не Израиль – суть конфликта и причины

В ответ на террористическую атаку ХАМАС Израиль развернул полномасштабную войну против палестинского народа, вследствие чего пострадали и простые люди.

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Комментарии
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Зоя Копань
Палестинцы так же как и наше государство очень долго терпели, и перекрытие воды, света, по часам, 500 детей находятся в тюрьмах Израиля, грубое оттяпывание  палестинских земель показушные сирены в Израиле, ну точь в точь как в Киеве когда приезжали высокогейные представители  из Европы, постановочная Буча, а в Израиле постановочная картинка с отрезанием голов 40 младенцев!
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