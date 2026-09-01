«Быки» перестали быть «телятами»

В чемпионате России по футболу позади пятая часть сезона. И неожиданно для многих футбольный клуб «Краснодар» из одноимённого города идёт со стопроцентным показателем, одержав все шесть побед.
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