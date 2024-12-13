США попросили Ирак предотвратить поставки оружия Ираном в Сирию — Bloomberg

Попросил предотвратить поставки иранского оружия в Сирию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Багдаде, 13 декабря со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Bloomberg.
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