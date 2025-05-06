Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 6 мая в Липецке

Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 6 мая в ЛипецкеСегодня, 6 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, и температура держится на отметке +15°C.
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