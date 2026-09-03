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"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября

"Этой войны не должно было быть": Трамп о происходящем на Украине. Хроника событий на утро 3 сентября

Вашингтон поставил Киев в очередь за Patriot. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о насильственной мобилизации на Украине и возможности мира.

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