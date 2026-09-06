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Регионы России

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Эксперт проверил на прочность смартфон Ikko MindOne Pro с сапфировым стеклом

Эксперт проверил на прочность смартфон Ikko MindOne Pro с сапфировым стеклом

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провел комплексное тестирование компактного смартфона Ikko MindOne Pro, оценив его прочность и разобрав устройство полностью.

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