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Татар-информ

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Первокурсница МГИМО получила в подарок за поступление браслет за 800 тыс. рублей

Первокурсница МГИМО получила в подарок за поступление браслет за 800 тыс. рублей

Студентки первого курса МГИМО рассказали в социальных сетях о дорогих подарках, которые им преподнесли за поступление в вуз.

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