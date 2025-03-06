Госавтоинспекция Казани рассказала, как будет работать 8 Марта

Госавтоинспекция Казани сообщила жителям города о графике работы в период празднования 8 Марта. В этот день прием жителей в экзаменационных отделах ГИБДД на улциах Модельная,10 и Актайская, 5 будет приостановлен.
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