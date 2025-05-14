«Бери 40 тысяч, а не возьмешь — опять побьем»: напавший на русских женщин Ариф пытался откупиться деньгами, но его уже ждали

В Новосибирске произошел очередной инцидент с участием мигрантов, вызвавший широкий общественный резонанс.
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