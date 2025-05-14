«Бери 40 тысяч, а не возьмешь — опять побьем»: напавший на русских женщин Ариф пытался откупиться деньгами, но его уже ждали

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В Новосибирске произошел очередной инцидент с участием мигрантов, вызвавший широкий общественный резонанс.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
И вот это- самый содержательный комментарий!
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3 час.
Игорь Васиков
Опять пошло превращение честных ментов в мусаров поганых... куда начальство смотрит? Или тоже превращается?
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2 час.
Александр Дубков
начальство смотрит в карман
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2 час.
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