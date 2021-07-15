Как будут работать объекты общепита в Нур-Султане с 17 июля

Согласно новому постановлению, график работы ресторанов, кафе и кофеен сокращен до 17:00 часов. «Обеспечить организацию работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе (летние залы), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест с установлением графика работы в будние дни с 07:00 часов до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни», - говорится в постановлении.